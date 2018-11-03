SEGUI IL LIVE DI FIORENTINA-ROMA

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1' Via! Si comincia Fiorentina-Roma2′ Fiorentina subito avanti: Gerson recupera palla a centrocampo e calcia da lontanissimo, fuori.3′ Errore di Lafont in uscita, ne approfitta Dzeko che in area prova...
1' Via! Si comincia Fiorentina-Roma
2′ Fiorentina subito avanti: Gerson recupera palla a centrocampo e calcia da lontanissimo, fuori.
3′ Errore di Lafont in uscita, ne approfitta Dzeko che in area prova un pallonetto, calciando malissimo.
14' Roma vicina al gol con Fazio di testa, palla fuori da posizione ottima.
16' Grande dribbling di Chiesa che scarica per Simeone al limite dell'area, buono il movimento a smarcarsi dell'argentino, ma non il tiro, che termina sul fondo.
20' Errore gravissimo di Dzeko che calcia alto da due metri.
30' Dopo una fase piuttosto frenetica della partita, Under regala un pallone a Simeone che viene atterrato in area da Olsen: è rigore.
33' GOL! VERETOUT SEGNA IL RIGORE.
35' Palo colpito dalla Roma su deviazione di Milenkovic. Sul calcio d'angolo successivo nessun giocatore della Roma riesce a deviare in porta il pallone che vaga in area pericolosamente.
45' Parte il secondo tempo. Nessun cambio nelle due squadre
52' Grande tiro da fuori area di Zaniolo, ma gran bella parata di Lafont che risponde presente
53 Cambio nella Fiorentina, fuori Mirallas dentro Edimilson
57 CLAMOROSO GOL MANGIATO DA SIMEONE. Chiesa fa una grandissima azione e mette la palla praticamente sulla linea per far segnare il cholito, ma Simeone nemmeno se ne accorge e ci arriva
78' Fuori Simeone, dentro Chiesa. In precedenza fuori Benassi e dentro Dabo
80' La Roma sta chiudendo la squadra viola senza mai trovare il piglio giusto
85' GOL DELLA ROMA. Fiorenzo ribatte su respinta di Lafont in area di rigore, pareggio della squadra giallorossa
FINISCE LA PARTITA, AL FRANCHI È 1-1