Per parlare dei temi del momento di Fiorentina e Roma a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole: “Venerdi mi accontento del pari con la Roma, alla Viola, loro sono superiori di gran lunga in questo momento. Nel calcio può succedere di tutto, se pensiamo a quel 7-1 in coppa italia. La Fiorentina del 2019 e’ stata un disastro, solo 4 vittorie in 10 mesi. Per un totale di 19 punti su 24 incontri. Il pur esaltante gol di Vlahovic non ha risolto d’incanto ogni problema, sarebbe troppo semplice. Per cambiare le cose servirebbero segnali inequivocabili, più forti. ​Vlahovic? E’ un ragazzo che ha cominciato presto. Parlare di Ibra o Van Basten è troppo. Ma tra qualche anno segnerà decine di gol. Ma conta sempre il presente e in questo momento è un giocatore che deve ancora crescere. Adesso è una bella realtà ma non basta da solo per portare fuori dai problemi la Fiorentina”.

