Angelo Di Livio, doppio ex di Fiorentina-Roma, ha parlato a NSL Radio della sfida di stasera (fischio d’inizio al Franchi fissato per le 20:45). Queste le sue dichiarazioni: “Stasera dipendetitto dalla Roma, si ricordi che affronta un avversario ancora in piena crisi. Ma attenzione, perché a Firenze quando arriva la Roma, calcisticamente nemica dei gigliati, l’ambiente si carica come non mai. Smalling? Credo che giocherà dall’inizio”.