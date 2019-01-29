Caputi: “La Fiorentina può battere la Roma sul piano psicologico. Ha giocatori di qualità. Corvino...”

Nel corso di "30esimo minuto" è intervenuto il Direttore de Il Messaggero, Massimo Caputi. Queste le sue dichiarazioni: "Fiorentina-Roma in Coppa Italia? La Roma non è nuova a queste tipologie di situ...

Nel corso di "30esimo minuto" è intervenuto il Direttore de Il Messaggero, Massimo Caputi. Queste le sue dichiarazioni:

"Fiorentina-Roma in Coppa Italia? La Roma non è nuova a queste tipologie di situazioni (3-3 a Bergamo contro l'Atalanta dopo esser stata sopra 0-3 n.d.r.) è una squadra giovane e paga l'inesperienza di questi ragazzi. Mercoledì? La Roma è forte ma è imprevedibile, giocheranno senz'altro N'zonzi e Cristante titolari vista la squalifica che gli verrà comminata in campionato, per i giallorossi la Coppa Italia è importante ma i viola giocheranno al massimo delle loro possibilità e può battere i capitolini sul piano psicologico.

Roma rapida? La Juventus insieme all'Atalanta sono le squadre più in forma del torneo e riescono ad imprimere un ritmo forsennato per 90', hai ragione nel dire che la Roma lo è ma solo in qualche momento. Chiesa e Muriel possono far male in contropiede, la squadra di Di Francesco è prolifica in attacco ed ha ritrovato anche la rete di Dzeko che mancava da tempo ma in difesa talvolta lascia a desiderare...

Corvino che si assolve dallo aver sbagliato qualcosa? Beh, credo che Corvino abbia qualità ma da qui definirsi completamente assolto... In ogni caso, sa prendere i giocatori giovani e talvolta è complicato fare centro. Ha avuto diverse intuizioni per la Fiorentina e rappresentano il presente ed il futuro della squadra viola. Juventus ed Inter a parte, tutte le società cercano di costruire squadre per il futuro e non per l'immediato. La Fiorentina ha giocatori di qualità: Milenkovic, Pezzella, Veretout, Chiesa.

Monchi presuntuoso? Probabile, paga ancora la concezione di calcio che ha in mente. Lui ragiona alla spagnola, ma questi giocatori non sempre impattano in Italia. Moreno e Marcano, Pastore... Insomma, ahimè gli esempi negativi ci sono. Cristante però ad esempio è stato un giusto acquisto sebbene forse sia stato responsabilizzato troppo... Zaniolo e Kluivert sono giovani interessanti da attendere. Rimpiango il mancato arrivo di Malcom, ha influenzato in modo negativo".