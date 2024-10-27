Palladino chiamato a sfatare i tabù: il tecnico della Fiorentina non ha mai vinto contro Juric e la Roma

Manca poco più di un'ora la fischio d'inizio di Fiorentina-Roma. I precedenti non sorridono a Palladino

Raffaele Palladino e Ivan Juric si affrontano per la quarta volta da quando sono entrambi allenatori. L'attuale tecnico della Fiorentina non ha mai vinto finora contro il collega croato. Il risultato più frequente tra i due è il pareggio, ma c'è anche un successo ottenuto da Juric: Torino-Monza 1-0 alla 30esima giornata della scorsa stagione.

Palladino non ha un buon ruolino di marcia contro la Roma. Anche in questo caso i precedenti sono tre, e in due di queste tre occasioni, il tecnico campano è uscito sconfitto contro i giallorossi. Brutto in particolare l'ultimo KO: Monza-Roma 1-4 del 2 marzo di quest'anno.

Juric parte da una situazione di vantaggio contro la Fiorentina, con 4 vittorie contro le 3 dei viola. Però è anche vero che sono tre le partite di fila senza successi per lui (una sconfitta e due pari). L'ultima gioia del croato contro i gigliati è l'1-0 ottenuto proprio al Franchi con il Toro, il 21 gennaio 2023. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI MASSIMO ORLANDO

https://www.labaroviola.com/orlando-mi-sarebbe-piaciuto-giocare-in-questa-fiorentina-ed-essere-allenato-da-palladino/274225/