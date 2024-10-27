Orlando: "Mi sarebbe piaciuto giocare in questa Fiorentina ed essere allenato da Palladino"

L'ex giocatore viola ha commentato la prima parte di stagione della squadra di Palladino alla vigilia del match di stasera

A La Nazione è intervenuto l'ex giocatore viola Massimo Orlando per parlare di Fiorentina e del suo passato da calciatore: "Firenze mi ha dato tanto ed io ho contraccambiato, è stata una grande esperienza per me in cui sono cresciuto come uomo e giocatore. Sono buono e a volte certe persone se ne sono approfittate, ma non posso cambiare. Ho vissuto dei momenti difficili dove ho avuto attacchi di panico e mi sono perso. Non ero un padre presente, adesso sto provando a recuperare ma me la sono vista brutta perché il mondo non ti vuole bene come credevo."

Sulla Fiorentina: "Devo dire che Palladino sta tirando su una bella squadra, mi piace come gioca anche se ha avuto qualche problema iniziale. Con un nuovo allenatore, ci vuole del tempo per partire però ora i giocatori sono dentro al progetto tecnico e lo seguono. Mi sarebbe piaciuto giocarci magari al posto di Colpani o di Bove che sono un mix delle mie caratteristiche."

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