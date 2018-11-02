Pioli: “Gerson sarà motivato. Abbiamo attaccanti che necessitano del bel gioco. La Roma...”

Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Roma, in sala stampa è intervenuto Stefano Pioli:Roma prima big che arriva al Franchi”Sicuramente si, è cosi. La Roma è una grande squadra, il loro obbietti...

Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Roma, in sala stampa è intervenuto Stefano Pioli:

Roma prima big che arriva al Franchi

”Sicuramente si, è cosi. La Roma è una grande squadra, il loro obbiettivo è la Champions il nostro migliorare la stagione scorsa, e dobbiamo farlo già da sabato”.

Fiorentina mai messa sotto da altre, ma poca continuità nei 90 minuti?

”Credo che siamo sempre stati in partita, l’unico tempo dove siamo stati in difficoltà è successo a Torino. Per come giochiamo noi se non manovriamo bene gli attaccanti non sono efficaci. È sempre importante l’aspetto tecnico, e domani lo sarà ancora di più”.

L’anno scorso a Roma una delle più belle gare...

“Vincemmo soffrendo tanto, e sarà normale aspettarselo anche domani, loro hanno fatto la semifinale di Champions, due gol sono arrivati anche da contrasti..”

In quella gara Simeone segnò splendidamente chi può servirlo così?

”Li recuperammo bene palla e poi lanciammo bene la verticalizzazione, stiamo lavorando proprio su questo. Giocheremo contro una Roma che vorrà fare la partita”.

Che Fiorentina vuole?

”Deve giocare da Fiorentina con il nostro modo di stare in campo, dobbiamo giocare per quelli che sono i nostri concetti e credo che ci stiamo riuscendo sempre. Sono convinto che non mancherà domani”.

A Torino ha lasciato fuori: Simeone, Pjaca e Gerson...

“Si sono allenati bene e le scelte di Torino non le avranno condivise ma hanno lavorato bene e sono pronti per giocare anche loro...”.

I miei colleghi che parlano di arbitri come Mazzarri e Gasperini?

”Ogni collega può dire ciò che vuole. Non mi preoccupa o interessa. Ognuno cerca di tirare l’acqua al suo mulino. Mazzarri non mi tiri in mezzo sulla sua espulsione, io non c’entro”.

Il gol degli attaccanti che manca?

”Credo che la mia squadra non deva farsi schiacciare mai, voglio spensieratezza e generosità. Dobbiamo fare il massimo in ogni partita, l’importante è dare tutto”.

La Roma squadra più alta della Serie A...

”Domanda giusta e sbagliata. È ovvio che abbiamo lavorato su questo, sarebbe sciocco non farlo. Sono bravi sulle palle inattive e dobbiamo concederne meno possibili”.

Gerson?

“Non deve strafare, sarà motivato ma deve giocare per quello che sa mettere in campo. È un giocatore importante, deve trovare continuità...”

Milenkovic e Veretout intuizioni. Ci sono altre idee?

“Sto pensando a tutte le situazioni e devo essere lucido, ci sta mancando pericolosità offensiva, il problema non è una posizione più alta o meno. Ma posso anche alzare, ad esempio, Veretout in corso d’opera...”

Questa mancanza di pericolosità offensiva dipende solo dall’attacco?

”È necessario che tutta la squadra si muova bene, gli attaccanti dipendono anche da altri settori. Non avendo un bomber che fa reparto da solo, abbiamo attaccanti che necessitano del bel gioco”.