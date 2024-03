Pruzzo: “Belotti? Buona prestazione. È stato preso per far gol, per ora ne ha fatto uno che non è servito”

L’ex attaccante di Fiorentina e Roma, Roberto Pruzzo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, soffermandosi sull’ultima prestazione dei viola. Le sue parole:

“Belotti? Io penso che lui sia stato preso per fare dei gol, si sapeva della sua generosità e del suo modo di esser parte della squadra. Gli si chiede il gol, ne ha fatto uno che non è servito niente. Nell’ultima partita ha fatto una buona prestazione. Sottil ha fatto un buon primo tempo, però bisogna capire se si è svegliato. Ha fatto qualche buona giocata, ma alla fine conta poco. Quarta, invece, è più forte quando sta avanti che quando sta dietro. Nelle ultime partite la Fiorentina ha preso 5 gol, in questo aspetto l’allenatore dovrà rivedere alcuni aspetti. Più si alza l’asticella, più l’attenzione deve crescere. Per i tifosi giallorossi è un pareggio benedetto. De Rossi ha messo in campo una squadra che non si poteva vedere, ma alla fine l’ha recuperata nel secondo tempo portando a casa un punto. Nico e Arthur non al 100%? Fondamentale gestirli al meglio. A Nico non avrei fatto fare 90 minuti a Budapest. Ritrovare Nico 90 minuti con la Roma sarebbe stato meglio, va tenuto conto della condizione non ottimale. Gli avrei fatto fare soltanto il primo tempo con il Maccabi Haifa”.

