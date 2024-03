Italiano studia nuovi rigoristi, stop Biraghi, Nico rischia. Beltran si candida, non ne ha mai sbagliati 

Errori, errori e ancora errori. La Fiorentina continua a collezionare errori dal dischetto, salendo a 5 su 12 con quello calciato da Cristiano Biraghi contro la Roma. Italiano adesso deve inventarsi qualcosa, perché in Europa i rigori contano eccome. Ma non solo. La Fiorentina ha passato due turni di Coppa Italia proprio ai rigori e, paradossalmente, non ne ha sbagliato nemmeno uno. Bonaventura, Ikonè, Nico Gonzalez e adesso Biraghi. La Fiorentina continua a collezionare errori e per questo motivo Italiano, dopo la tecnica del “tira chi se la sente”, ha intenzione di stipulare una lista chiara di rigoristi. Nico Gonzalez rimane il primo rigorista, ma alla luce delle difficoltà di Biraghi Italiano potrebbe optare per Lucas Beltran. L’argentino, squalificato contro la Roma, non ha mai sbagliato un rigore. Lo sottolinea il Corriere Fiorentino.

