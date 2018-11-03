Sousa: “Contento di essere qui, saluto Firenze”. Coincidenza o retroscena nella sua presenza?

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno prima del match contro la Roma: "Sono contento di essere qui, saluto tutta Firenze”. Il lusitano, accostato ai...

L’ex allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno prima del match contro la Roma: "Sono contento di essere qui, saluto tutta Firenze”. Il lusitano, accostato ai giallorossi per succedere a Di Francesco è casualmente presente a questa partita o c’è altro? Lo scopriremo nel futuro...