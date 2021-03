Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso

Errore arbitrale in Fiorentina-Roma al minuto 40’ del primo tempo quando Calvarese giudica la vistosa gomitata di Mancini su Ribery solo da ammonizione. Il calciatore francese è rimasto diversi minuti a terra per il colpo ricevuto. Ricordiamo che il VAR, qualora il direttore di gara giudichi un fallo con un’ammonizione non può intervenire per correggere la valutazione.

Fiorentina danneggiata.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

FORM.UFFICIALE, PRANDELLI FA FUORI BIRAGHI, GIOCA IGOR, DENTRO AMRABAT E VENUTI