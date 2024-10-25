Da Trigoria: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri. Juric recupera Mancini per la Fiorentina

La Roma oggi si è allenata a Trigoria per preparare la gara contro la Fiorentina. Mancini si allena in gruppo

Dopo la notte europea, è tempo di concentrarsi sul campionato: domenica alle 20:45, Fiorentina e Roma si sfideranno allo stadio Franchi. Entrambe le squadre arrivano a questa gara con il morale alto, forti delle vittorie rispettivamente contro San Gallo e Dinamo Kiev. Oggi i giallorossi si sono allenati a Trigoria in vista del 9° turno di Serie A; i giocatori che ieri sono scesi in campo hanno svolto una sessione di scarico, seguita da esercizi atletici e tattici. Intanto, buone notizie per Juric: Mancini, dopo aver superato un attacco febbrile, è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà disponibile per il match contro i viola. A riportarlo è Voce Giallorossa.

Probabile formazione (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini, Dobvyk

Ikoné dedica la doppietta a Barone: “Sei sempre nei miei pensieri, io non ti dimentico. Questo è per te”

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