Sorpresa Dybala per Fiorentina-Roma: l’argentino non doveva esserci, invece sarà della partita
La lista dei convocati della Roma di Gasperini è stata diramata, e tra i convocati per la gara tra Fiorentina e Roma figura a sorpresa Dybala
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2025 15:33
Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Fiorentina-Roma, sesta giornata di Serie A.
Ecco la lista dei giallorossi a disposizione del tecnico per il match.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Wesley
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
Lo riporta asroma.com