Sorpresa Dybala per Fiorentina-Roma: l’argentino non doveva esserci, invece sarà della partita

La lista dei convocati della Roma di Gasperini è stata diramata, e tra i convocati per la gara tra Fiorentina e Roma figura a sorpresa Dybala

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2025 15:33

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