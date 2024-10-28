Amoruso: "I punti persi con Verona e Monza ancora non li digerisco. Presto per iniziare a sognare"

Migliore in campo? Non mi piace mai andare sul singolo ma per l'emozione e come ha lasciato la Roma, per me il migliore è Bove

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina dopo la vittoria roboante contro la Roma. Queste le sue parole:

"I punti persi contro Venezia e Monza non li digerisco ancora, ti faccio passare il pareggio con il Parma. Guarda la classifica e vedi dove siamo con 4 punti in più...Ancora non hai le credenziali per iniziare a sognare perchè sei una squadra giovane, nuova. L'anno scorso eri quarto a gennaio perchè riuscivi a vincere contro le squadre inferiori e non quelle più forti. I primi punti con le squadre forti le hai fatti alla fine, poi c'è stato l'errore del mercato invernale. I punti importanti sono proprio quelli con le squadre forti.

Colpani? E' passato in sordina ma ieri ha fatto una grande partita. Ancora una volta 90 minuti e sta iniziando a stare bene.

Sottil? Mi fa storcere il naso che un giocatore con le sue caratteristiche non le sfrutti. Ieri ha sfidato gente forte e li ha battuti, stava per fare un gol importantissimo. E' questo quello che voglio continuare a vedere."

I TAFFERUGLI AVVENUTI SULLA STRADA VERSO LECCE COSTANO CARO AI TIFOSI VIOLA

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