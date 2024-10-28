Ufficiale, La trasferta a Genova è vietata ai tifosi della Fiorentina residenti in Toscana

La decisione del Prefetto di Genova dopo i tafferugli tra tifosi della Fiorentina e dell'Andria dello scorso 20 ottobre

Come aveva anticipato qualche giorno fa la Redazione di Labaro Viola, c'erano dubbi da parte del Prefetto di Genova in merito alla trasferta dei tifosi della Fiorentina nel capoluogo ligure per il match di giovedì. Dopo le valutazioni del caso in questi minuti è arrivata l'ufficialità: vietata la trasferta ai tifosi Viola residenti in Toscana per la partita contro il Genoa a Marassi. Il motivo, come avevamo già riportato, dovrebbe essere legato ai tafferugli che ci sono stati domenica 20 ottobre sulle strade pugliesi tra i tifosi della Fiorentina e quelli dell'Andria.

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