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Notizie Trasferta Vietata Fiorentina

Trasferta vietata, diritti ignorati. La Fiesole denuncia l'ennesimo sopruso delle istituzioni

18 aprile 2025 23:10

Ufficiale, La trasferta a Genova è vietata ai tifosi della Fiorentina residenti in Toscana

28 ottobre 2024 18:19

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