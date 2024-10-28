Dopo l'infortunio, Mandragora riparte dalla Primavera di Galloppa: titolare nella sfida contro il Milan
Ritorno in campo per Mandragora: dopo l'Infortunio, il centrocampista riparte dalla Primavera nella sfida contro il Milan
Dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, Rolando Mandragora può finalmente sorridere. Il centrocampista riparte dalla Primavera, figurando tra le scelte di Daniele Galloppa per la sfida contro il Milan che si giocherà al Viola Park alle ore 18. Dopo l'operazione, Mandragora potrà sfruttare l'occasione per mettere minuti nelle gambe e tornare al più presto a disposizione di mister Palladino. Ecco la formazione titolare scelta da mister Galloppa:
FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Sadotti, Romani; Trapani, Harder, Ievoli, Mandragora, Scuderi; Rubino, Caprini.
Orlando: “Fiorentina mina vagante del campionato. Kean? Il giocatore più forte che poteva prendere”
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