Fiorentina in vantaggio nei precedenti contro la Roma in casa. La scorsa stagione...
Quest’oggi al Franchi arriva la squadra giallorossa reduce dall’ottima prestazione del San Paolo dove solo nel finale è stata raggiunta dal Napoli grazie alla rete realizzata da Dries Mertens. Tra le...
Quest’oggi al Franchi arriva la squadra giallorossa reduce dall’ottima prestazione del San Paolo dove solo nel finale è stata raggiunta dal Napoli grazie alla rete realizzata da Dries Mertens.
Tra le mura del Franchi la Fiorentina è avanti nelle 79 partite giocate con 33 vittorie sulle 15 ospiti. 31 i pareggi con 114 gol viola e 78 giallorossi.
Nella scorsa stagione con Gerson protagonista la Fiorentina venne battuta per 2-4, in una gara piena di emozioni con i gol viola siglati da Veretout e Simeone.
Quest’oggi cosa dovremmo aggiungere alle statistiche? Ai posteri l’ardua sentenza...
Gabriele Caldieron