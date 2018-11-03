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Fiorentina in vantaggio nei precedenti contro la Roma in casa. La scorsa stagione...

Quest’oggi al Franchi arriva la squadra giallorossa reduce dall’ottima prestazione del San Paolo dove solo nel finale è stata raggiunta dal Napoli grazie alla rete realizzata da Dries Mertens. Tra le...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
03 novembre 2018 11:27
Fiorentina in vantaggio nei precedenti contro la Roma in casa. La scorsa stagione... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Quest’oggi al Franchi arriva la squadra giallorossa reduce dall’ottima prestazione del San Paolo dove solo nel finale è stata raggiunta dal Napoli grazie alla rete realizzata da Dries Mertens. 

Tra le mura del Franchi la Fiorentina è avanti nelle 79 partite giocate con 33 vittorie sulle 15 ospiti. 31 i pareggi con 114 gol viola e 78 giallorossi.

Nella scorsa stagione con Gerson protagonista la Fiorentina venne battuta per 2-4, in una gara piena di emozioni con i gol viola siglati da Veretout e Simeone.

Quest’oggi cosa dovremmo aggiungere alle statistiche? Ai posteri l’ardua sentenza...

Gabriele Caldieron

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