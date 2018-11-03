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FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: FUORI PJACA, GIOCA MIRALLAS. A CENTROCAMPO...

Si gioca allo stadio Franchi alle ore 18 la partita tra Fiorentina e Roma, queste le scelte di formazione dei due allenatoriFiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benas...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 16:42
FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: FUORI PJACA, GIOCA MIRALLAS. A CENTROCAMPO... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Mirallas e Gerson
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Si gioca allo stadio Franchi alle ore 18 la partita tra Fiorentina e Roma, queste le scelte di formazione dei due allenatori

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli
Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco

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