FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: FUORI PJACA, GIOCA MIRALLAS. A CENTROCAMPO...
Si gioca allo stadio Franchi alle ore 18 la partita tra Fiorentina e Roma, queste le scelte di formazione dei due allenatoriFiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benas...
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2018 16:42
Si gioca allo stadio Franchi alle ore 18 la partita tra Fiorentina e Roma, queste le scelte di formazione dei due allenatori
Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Mirallas. Allenatore: Stefano Pioli
Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Lo. Pellegrini, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco