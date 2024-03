Bucchioni: “La Roma di Mourinho era imbarazzante. L’assenza di Beltran peserà, ma lì c’è Bonaventura”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sulla trasformazione della Roma nel post Mourinho e sulla partita di domani, dove la Fiorentina affronterà i giallorossi. Le sue dichiarazioni:

“Quello che si è verificato negli ultimi negli ultimi mesi alla Roma non mi meraviglia, anche perché gli ultimi due anni e mezzo con Mourinho sono stati imbarazzanti. Ha rischiato di rovinare tutto tra le discussioni nei post partita, espulsioni e la sua squadra che si era trasformata in una “belva ferita” ed i suoi giocatori non si sentivano inseriti nel progetto. Quando vinceva la Roma era merito suo, invece quando perdeva la colpa ricadeva sui giocatori e dirigenza. Fortunatamente per loro adesso la proprietà americana ha aperto gli occhi. De Rossi ha riportato il calcio al centro del progetto della Roma, cosa che invece Mourinho non era riuscito a fare”.

Sulla partita di domani sera: “Partita importante quella di domani e si dovrà fare arrivare meno palloni possibili sia a Dybala, sia a Lukaku. Se la Fiorentina facesse una partita come quella con la Lazio allora non mi preoccuperebbe. La Roma fa punti da diverse partite, vediamo se riusciamo a fermarli. Di certo peserà l’assenza di Beltran, è un giocatore che ricopre tre ruoli. Anche Italiano lo ha sottolineato. Perdi un giocatore in un momento di forma e di fiducia, però sono tranquillo perché lì c’è Bonaventura”.

LEGGI ANCHE: LA ROMA POTREBBE PERDERE PAREDES IN VISTA DELLA FIORENTINA