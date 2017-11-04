Invasione romanista a Firenze: 2300 tifosi giallorossi attesi nel capoluogo. Aumentate le misure di sicurezza...

Sarà una gara a rischio ordine pubblico quella tra la Roma e la Fiorentina. Dalla capitale, infatti, arriveranno 2300 tifosi giallorossi, e dopo quanto successo l’altra giorno, prima di Roma-Chelsea d...

Sarà una gara a rischio ordine pubblico quella tra la Roma e la Fiorentina. Dalla capitale, infatti, arriveranno 2300 tifosi giallorossi, e dopo quanto successo l’altra giorno, prima di Roma-Chelsea di Champions League, le misure di controllo da parte delle autorità sono sensibilmente aumentate. A partire dal mattino presto saranno presidiate le uscite autostradali e le stazioni ferroviarie di Campo Marte e Santa Maria Novella. Saranno rafforzate anche le misure di sicurezza attorno allo stadio, sperando che alla fine possa essere comunque una semplice e felice giornata di sport.