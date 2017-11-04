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Invasione romanista a Firenze: 2300 tifosi giallorossi attesi nel capoluogo. Aumentate le misure di sicurezza...

Sarà una gara a rischio ordine pubblico quella tra la Roma e la Fiorentina. Dalla capitale, infatti, arriveranno 2300 tifosi giallorossi, e dopo quanto successo l’altra giorno, prima di Roma-Chelsea d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2017 09:46
Invasione romanista a Firenze: 2300 tifosi giallorossi attesi nel capoluogo. Aumentate le misure di sicurezza... -
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Sarà una gara a rischio ordine pubblico quella tra la Roma e la Fiorentina. Dalla capitale, infatti, arriveranno 2300 tifosi giallorossi, e dopo quanto successo l’altra giorno, prima di Roma-Chelsea di Champions League,  le misure di controllo da parte delle autorità sono sensibilmente aumentate. A partire dal mattino presto saranno presidiate le uscite autostradali e le stazioni ferroviarie di Campo Marte e Santa Maria Novella. Saranno rafforzate anche le misure di sicurezza attorno allo stadio, sperando che alla fine possa essere comunque una semplice e felice giornata di sport.

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