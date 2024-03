I convocati della Fiorentina per la Roma: torna finalmente Castrovilli, ci sono Arthur e Martinez Quarta

In vista del prossimo impegno di campionato di domani sera contro la Roma di Daniele De Rossi, ecco la lista dei convocati della Fiorentina: torna Gaetano Castrovilli, dopo aver risposto positivamente alla convocazione di Daniele Galloppa con la Primavera, giocando 60 minuti nella partita contro il Milan. Arthur recupera dopo il problema alla caviglia, il quale non gli ha permesso di partire per Budapest per l’impegno di Conference contro il Maccabi Haifa. Per la Roma risponde presente anche Martinez Quarta, che sembra aver risolto i problemi di calcoli renali. Ancora assenti Kouamé e Christensen.

LEGGI ANCHE: IL PRONOSTICO DI CARESSA E ZAZZARONI SU FIORENTINA-ROMA