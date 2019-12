Massimo Ceccherini, noto comico fiorentino, è stato ospite degli studi di Sky Sport dove ha parlato ovviamente di Fiorentina: “Il pari con l’Inter in extremis è stato poesia allo stato puro. Vlahovic si è inventato un gol capolavoro. La prima cosa quando penso a Fiorentina-Roma? La mente va subito a quel 7-1 dell’anno scorso, ma in questo momento non voglio parlare più di tante della Viola, perché soffro”.