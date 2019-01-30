Probabili formazioni: tridente confermato, Ceccherini titolare. Tra i pali Lafont. Roma con Zaniolo, Pastore e Schick

Questa sera alle ore 18.15, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze andranno di scena i quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma. Per Pioli confermato il tridente con Muriel, Chiesa e Sim...

Questa sera alle ore 18.15, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze andranno di scena i quarti di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma. Per Pioli confermato il tridente con Muriel, Chiesa e Simeone. A centrocampo torna Fernandes ed in difesa c'è Ceccherini. Di Francesco si affida alla fantasia di Pastore, Zaniolo e Schick coadiuvati da El Sharaawy. Arbitrerà l'incontro Manganiello di Pinerolo. Al VAR Mazzoleni.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Edimilson Fernandes, Veretout, Benassi, Chiesa, Simeone, Muriel.

ROMA (4-2-3-1): Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Nzonzi, Cristante, Zaniolo, Pastore, El Shaarawy, Schick.