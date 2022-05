PAGELLE VIOLA, AMRABAT E DUNCAN IN CATTEDRA, IGOR ANNULLA TUTTI. BRAVO NICO

Terracciano 6,5 Unica parata quella su Pellegrini su punizione. A Milano ha sbagliato palla al piede, oggi invece è stato praticamente perfetto

Venuti 5,5 Perde una palla sanguinosa al minuto 66 che la Roma non sfrutta, ordinato in fase offensiva quando viene chiamato in causa. Non sempre impeccabile

Milenkovic 6,5 Tornato sui livelli che ci aveva abituato nel girone di ritorno, un grande direttore d’orchestra

Igor 7 Perfetto, ad un certo punto stoppa un passaggio pericoloso della Roma di tacco, segno di una serata di grazia

Biraghi 6,5 Tonico, non concede molto ed è pericoloso e veloce in fase offensiva

Amrabat 7 Peccato per il giallo che lo frena nel secondo tempo ma gioca una gara di grandissimo livello sotto il profilo della personalità e del coraggio, spesso occupa e attacca lo spazio

Duncan 7 Probabilmente la gara più bella da quando veste la maglia della Fiorentina. Non sbaglia un passaggio e fa sempre la scelta giusta, quando giocare corto, quando giocare lungo, quando andare a destra, quando a sinistra, quando aprire il gioco, quando lanciare in profondità. Riempie gli occhi

Bonaventura 6,5 Segna un gol fondamentale mettendola all’angolino, non è al meglio fisicamente e si vede ma il suo rientro in campo restituisce a questa squadra un po’ di materia grigia nella manovra

Ikonè 6,5 Gli manca il guizzo ma è nella partita in cui è ispirato e gli riescono tante belle giocate

Nico Gonzalez 7 Si procura il rigore, lo segna. Se chiediamo incisività all’argentino, oggi ce l’ha data. Spina nel fianco, nel secondo tempo regala qualche strappa di altissimo livello. Comunque resta l’impressione di aver visto solo il 50% di questo giocatore. Il tempo è dalla sua parte

Cabral 6 Tanta lotta con Smalling, prova qualche guizzo, ma non viene mai servito come vorrebbe

LA MERAVIGLIOSA COREOGRAFIA DELLA CURVA FIESOLE