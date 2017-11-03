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Sportiello: "Roma favorita, ma abbiamo più motivazioni. Crotone? Ha faticato anche l'Inter. Temo Perotti..."

Luna intervista dedicata a Marco Sportiello sulle colonne de Il Messaggero. Queste alcune delle sezioni più interessanti: “La vittoria contro il Chelsea dei giallorossi non è una sorpresa, sono forti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 novembre 2017 09:03
Sportiello: "Roma favorita, ma abbiamo più motivazioni. Crotone? Ha faticato anche l'Inter. Temo Perotti..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Luna intervista dedicata a Marco Sportiello sulle colonne de Il Messaggero. Queste alcune delle sezioni più interessanti: “La vittoria contro il Chelsea dei giallorossi non è una sorpresa, sono forti e stanno bene e avrei fatto lo stesso ragionamento anche se avessero perso 3-0. Sono favoriti ma noi avremo più motivazioni di loro e giochiamo in casa. La sconfitta di Crotone? E’ un campo molto difficile, ha faticato anche l’Inter. Noi abbiamo avuto un corto circuito iniziale e abbiamo compromesso la partita. Rosa troppo giovane? Può darsi ma sono convinto che abbiamo le qualità per fare molto meglio nonostante il clima negativo che si respira intorno a noi. Chi temo di più? Perotti, ha i colpi da fenomeno”.

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