Colombo sarà l'arbitro di Fiorentina-Roma: con lui giallorossi imbattuti, i viola non hanno mai vinto

Con Colombo per i viola solo due pareggi e una sconfitta

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 6^ giornata di campionato di Serie A. Domenica alle 15:00 l'Artemio Franchi ospiterà Fiorentina-Roma e l'arbitro della gara sarà Andrea Colombo, della sezione di Como.

Il fischietto sarà affiancato dagli assistenti Perrotti e Moro, mentre il quarto uomo sarà Massimi. A chiudere, in sala VAR ci sarà Chiffi, assistito da Gariglio.

Fiorentina-Roma: i precedenti dell'arbitro con le due squadre

Andrea Colombo ha già arbitrato tre gare della Fiorentina, la prima nella stagione 2022/23: finì in pareggio la trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Le ultime due le ha dirette nella scorsa stagione: il pareggio per 2-2 contro il Monza e la sconfitta a Napoli per 2-1.

Al contrario della Fiorentina, la Roma risulta imbattuta con Colombo. Un bilancio totale di 3 vittorie e 3 pareggi per i giallorossi sotto la direzione del fischietto di Como.