Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo...
Di Gabriele Caldieron Apprendiamo dall'Ufficio Stampa del Museo Fiorentina, nella persona di Simone Cerino una curiosa statistica relativa al gol di Simeone che ha sigillato il 7-1 contro la Roma al F...
A cura di Gabriele Caldieron
31 gennaio 2019 14:32
Di Gabriele Caldieron
Apprendiamo dall'Ufficio Stampa del Museo Fiorentina, nella persona di Simone Cerino una curiosa statistica relativa al gol di Simeone che ha sigillato il 7-1 contro la Roma al Franchi ieri sera. Sette gol sono per altro un record assoluto per la Fiorentina ma non è la prima volta che succede. Ecco i precedenti: