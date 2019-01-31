Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo...

Di Gabriele Caldieron Apprendiamo dall'Ufficio Stampa del Museo Fiorentina, nella persona di Simone Cerino una curiosa statistica relativa al gol di Simeone che ha sigillato il 7-1 contro la Roma al F...

Di Gabriele Caldieron

Apprendiamo dall'Ufficio Stampa del Museo Fiorentina, nella persona di Simone Cerino una curiosa statistica relativa al gol di Simeone che ha sigillato il 7-1 contro la Roma al Franchi ieri sera. Sette gol sono per altro un record assoluto per la Fiorentina ma non è la prima volta che succede. Ecco i precedenti: