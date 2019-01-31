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Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo...

Di Gabriele Caldieron Apprendiamo dall'Ufficio Stampa del Museo Fiorentina, nella persona di Simone Cerino una curiosa statistica relativa al gol di Simeone che ha sigillato il 7-1 contro la Roma al F...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
31 gennaio 2019 14:32
Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Di Gabriele Caldieron

Apprendiamo dall'Ufficio Stampa del Museo Fiorentina, nella persona di Simone Cerino una curiosa statistica relativa al gol di Simeone che ha sigillato il 7-1 contro la Roma al Franchi ieri sera. Sette gol sono per altro un record assoluto per la Fiorentina ma non è la prima volta che succede. Ecco i precedenti:

Curiosità: il gol di Simeone è il numero 5300 in tutte le competizioni. Il 7-1 con la Roma è nella storia. In precedenza è successo...

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