Sconcerti: "Traore' impressionante pensando all'età, anche se il prezzo..Se andiamo in semifinale gradirei.."

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti, nel corso del programma rafiofonico Pentasport in onda su Radio Bruno Toscana ha trattato i temi attuali riguardanti la Fiorentina,dagli ottavi di Coppa...

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti, nel corso del programma rafiofonico Pentasport in onda su Radio Bruno Toscana ha trattato i temi attuali riguardanti la Fiorentina,dagli ottavi di Coppa Italia contro la Roma al mercato: “Se la Fiorentina vincesse contro la Roma? Nel caso vorrei una semifinale con la Juventus piuttosto che l’Atalanta, perchè le difficoltà con i bergamaschi non sarebbero tanto minori ma con i bianconeri ci sarebbe l’evento. Traorè non può non impressionarti quando lo vedi giocare pensando all’età, penso possa essere un ottimo acquisto anche se forse i 12 milioni sono tanti, ma Corvino lo saprà meglio di me. Lui è un grande intenditore di calcio, il problema è che spesso non segue le situazioni di persona ma si affida ad altri. E ti capita di perdere Zaniolo e Mancini, che sono due giocatori eccezionali già adesso; questioni straordinarie queste che qualcuno ci dovrebbe spiegare”.