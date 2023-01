PAGELLE VIOLA: DISASTRO DODÒ, IGOR SBAGLIA, KOUAMÈ ULTIMO AD ARRENDERSI, NICO CI PROVA

Terracciano 5,5 Il tiro di Dybala è deviato ma non è potentissimo ed è centrale, ha diverse responsabilità sul gol subito, nel secondo tempo para bene su Celik e salva su Abraham dopo l’errore di Bonaventura

Dodò 4 Il primo giallo è senza dubbio molto molto severo ma il secondo, considerato che sei ammonito, è assolutamente evitabile e il suo intervento non ha senso. Ha sulla coscienza questa partita

Milenkovic 5 Lascia spazio ad Abraham che fa la sponda per Dybala, sfortunato anche nella deviazione. In ritardo su Dybala in occasione del secondo gol

Igor 5 Anche lui può certamente fare meglio nell’azione del gol subito, palla al piede sbaglia alcuni controlli molto elementari. Si fa sorprendere sul secondo gol dove Abraham gli prende tempo e spazio prima di servire Dybala

Biraghi 5,5 Non soffre particolarmente in fase difensiva anche perchè la Roma non attacca quasi mai, in fase di possesso non è mai preciso ed anche alcuni calci da fermo non sono stati battuti bene

Amrabat 6 La gara è quella delle sue, di lotta e di grinta, non si fa sovrastare dai diretti avversari e prevale molto spesso, ma è da solo nel mezzo

Duncan 6 Esce dopo il rosso di Dodò, i suoi pochi minuti giocati sono stati abbastanza discreti senza squilli nè particolari errori

Bonaventura 5,5 Giocatore che cerca di creare in una partita dove non è affatto facile farlo ma la sua verve si spegne minuto dopo minuto, ad inizio secondo tempo ha una buona opportunità ma tira sull’avversario. Per poco fa una grande frittata su retropassaggio su Terracciano

Ikonè 5 Sbaglia sempre la parte finale delle sue azioni, o sbaglia scelta oppure si fa rimontare, ormai lo conoscono e lo intercettano sempre sul più bello. Sostituito alla fine dei primi 45 minuti

Kouamè 6 Ha coraggio, cerca di scattare e dialogare con i compagni, prende punizioni e dà velocità e profondità alla manovra quando è possibile. Va vicino al gol dopo una mischia in area al 90′. Ultimo ad arrendersi

Jovic 5,5 Il suo primo tempo non è bruttissimo, esce dopo 45 minuti perchè Italiano sceglie una squadra più corsara che riparta in contropiede. Fa ammonire Smalling dopo una buona giocata, per il resto riesce a fare poco altro ma non è colpa sua bensi di una Fiorentina subito penalizzata dal rosso

Venuti 5,5 In una partita in cui serve coraggio quando si ha la palla tra i piedi, lui è sempre molto timido e impaurito. In fase difensiva va a fasi alterne

Nico Gonzalez 6 Cerca di puntare l’avversario quando ne ha la possibilità, dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo dà una bella palla a Bonaventura, il resto della sua partita è fatta di lotta dove prende alcune punizioni e si fa fare diversi falli

Barak 5,5 Serviva uno sprint ma ha un flemma sempre troppo lento, scolastico senza fiammate e giocate degne di nota

