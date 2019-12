Ezio Sella, doppio ex della sfida di stasera tra Fiorentina e Roma, ha parlato Radio Sportiva. Questi i passaggi più interessanti del suo intervento: “Credo che Florenzi sia un giocatore di grande spessore tecnico ed umano, sa adattarsi in tante situazioni di gioco. Poi gioca per la maglia, fossi nei giallorossi non me lo lascerei scappare a cuor leggero. Fiorentina? I viola contro l’Inter hanno fatto una grande prestazione, credo che con la Roma sarà la partita in cui cercare continuità. I viola devonocavalcate l’onda di Vlahovic, ancora acerbo però fortissimo. Ecco se i viola rivolessero Kalinic formerebbe una coppia complementare col serbo. Montella? Quando si vive una crisi di risultati, le colpe primarie vanno al tecnico, lui resta un tecnico capace, con idee lodevoli, e sono convinto troverà la soluzione giusta per far ripartire i viola”.