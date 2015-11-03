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Notizie Sella Fiorentina

Sella: "Piccoli ha grandi qualità, farà molto bene a Firenze. Il gol di Cremona gli darà autostima"

19 marzo 2026 16:28

Sella critica Dodò: "In fase difensiva è disastroso, un difensore prima di attaccare deve difendere"

10 febbraio 2026 18:03

Sella: "La Fiorentina è troppo fragile. I tifosi sono delusi ma non devono polemizzare, serve il loro supporto"

12 novembre 2025 15:14

Sella: “Alla Fiorentina manca uno come Cataldi. Dzeko? Meglio impiegarlo dall’inizio”

07 ottobre 2025 15:54

Sella: "Atalanta-Fiorentina? Si penserà più ad attaccare che a difendere. Palladino cerca equilibrio"

13 settembre 2024 17:12

Sella a TMW: "Buona prestazione ieri, possono vincere la Conference. Sono più forti degli Hammers"

25 maggio 2023 21:35

Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''

07 marzo 2022 17:14

Sella: "Italiano valore aggiunto della Fiorentina. Gattuso? Persona seria, non so cosa sia successo"

24 luglio 2021 22:00

Sella: "Commisso vuole fare una grande Fiorentina, la società è già proiettata nel futuro"

20 giugno 2020 23:14

Sella: "Vlahovic è forte, insieme a Kalinic sarebbe perfetto. Florenzi? Fossi nella Roma.."

20 dicembre 2019 13:32

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