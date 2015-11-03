Notizie Sella Fiorentina

Sella: "Piccoli ha grandi qualità, farà molto bene a Firenze. Il gol di Cremona gli darà autostima"
19 marzo 2026 16:28
Sella critica Dodò: "In fase difensiva è disastroso, un difensore prima di attaccare deve difendere"
10 febbraio 2026 18:03
Sella: "La Fiorentina è troppo fragile. I tifosi sono delusi ma non devono polemizzare, serve il loro supporto"
12 novembre 2025 15:14
Sella: “Alla Fiorentina manca uno come Cataldi. Dzeko? Meglio impiegarlo dall’inizio”
07 ottobre 2025 15:54
Sella: "Atalanta-Fiorentina? Si penserà più ad attaccare che a difendere. Palladino cerca equilibrio"
13 settembre 2024 17:12
Sella a TMW: "Buona prestazione ieri, possono vincere la Conference. Sono più forti degli Hammers"
25 maggio 2023 21:35
Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''
07 marzo 2022 17:14
Sella: "Italiano valore aggiunto della Fiorentina. Gattuso? Persona seria, non so cosa sia successo"
24 luglio 2021 22:00
Sella: "Commisso vuole fare una grande Fiorentina, la società è già proiettata nel futuro"
20 giugno 2020 23:14
Sella: "Vlahovic è forte, insieme a Kalinic sarebbe perfetto. Florenzi? Fossi nella Roma.."
20 dicembre 2019 13:32
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