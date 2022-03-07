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Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''

Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato delle ultime, convincenti ma sfortunate, prestazioni della Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2022 17:14
Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore'' - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''

Ha parlato ai microfoni di TMW radio Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, che ha voluto dire la sua sulle ultime uscite degli uomini di Italiano. Queste le sue parole:

''Contro la Juventus è stata sfortunata, perché sotto l'aspetto del gioco non gli si può dire nulla. Con il Verona invece non mi sono piaciuti nel primo tempo. Meglio nella ripresa, dove hanno sfiorato più volte il raddoppio. Vlahovic era un giocatore che oltre al gol ti dava una mano nella costruzione del gioco. Piatek gioca solamente per arrivare alla finalizzazione.''

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