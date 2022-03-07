Sella: ''troppa sfortuna per la Fiorentina nelle ultime uscite, Piatek è un vero finalizzatore''

Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato delle ultime, convincenti ma sfortunate, prestazioni della Fiorentina.

Ha parlato ai microfoni di TMW radio Ezio Sella, ex calciatore della Fiorentina, che ha voluto dire la sua sulle ultime uscite degli uomini di Italiano. Queste le sue parole:

''Contro la Juventus è stata sfortunata, perché sotto l'aspetto del gioco non gli si può dire nulla. Con il Verona invece non mi sono piaciuti nel primo tempo. Meglio nella ripresa, dove hanno sfiorato più volte il raddoppio. Vlahovic era un giocatore che oltre al gol ti dava una mano nella costruzione del gioco. Piatek gioca solamente per arrivare alla finalizzazione.''

LINO GUANCIALE E IL SUO TIFO PER LA FIORENTINA DA LONTANO: ''PER COLPA DI MIO PADRE E DI BAGGIO''

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