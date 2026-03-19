19 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:38

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Sella: “Piccoli ha grandi qualità, farà molto bene a Firenze. Il gol di Cremona gli darà autostima”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Sella: “Piccoli ha grandi qualità, farà molto bene a Firenze. Il gol di Cremona gli darà autostima”

Redazione

19 Marzo · 16:28

Aggiornamento: 19 Marzo 2026 · 16:28

TAG:

#FiorentinapiccoliSella

Condividi:

di

L'ex Viola, Ezio Sella, si proietta alla gara di Conference contro il Rakow e commenta le ultime prestazioni di Piccoli

L’ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “La vittoria a Cremona è stata importantissima anche sotto l’aspetto mentale. È un buon viatico per affrontare la Conference. Ai viola serve continuità, ma la partita contro la Cremonese ha dato fiducia e creato più serenità. Sono convinto che la Fiorentina possa passare il turno visto anche che all’andata senza i titolari ha dimostrato di avere valori superiori rispetto ai polacchi”.

Su Piccoli: “Ho sempre sostenuto fosse un giocatore con grandi potenzialità e qualità. Le ha mostrate a Cagliari e lo farà anche a Firenze. Per una punta il gol è la cosa più importante perché fornisce autostima. In questo momento è nelle condizioni psicologiche migliori. Sono convinto possa fare ancora meglio”.

Aggiunge: “Sotto l’aspetto tecnico si può migliorare sempre. Anche quando giocavo io ci sono stati giocatori che sono migliorati con la determinazione e con il lavoro. Io credo che un giocatore possa migliorare, ma dipende da te. Se a fine allenamento prendi uno dello staff che ti fa lavorare. Io ho parecchi esempi, Gattuso era uno tecnicamente a inizio carriera molto indietro, ma negli anni l’ho visto migliorato. Questa è la dimostrazione che se uno ha voglia c’è sempre tempo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio