Sella a TMW: “Buona prestazione ieri, possono vincere la Conference. Sono più forti degli Hammers”

Ezio Sella, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che ne pensa della sconfitta della Fiorentina?

“Esce a testa alta. Ha fatto una buonissima prestazione. È stata all’altezza della finale e ha perso contro una squadra molto forte. I viola sono stati anche sfortunati e poco attenti nella prima parte. Penso che con questo atteggiamento possano vincere la Conference”.

Per competere a buoni livelli manca l’accortezza in alcuni episodi?

“Sicuramente sì. Si tratta di quei dettagli in cui, per stare a certi livelli, si deve migliorare. La Fiorentina ha tutte le carte in regola per diventare molto competitiva. Sono cose da colmare perché sennò poi in certe partite manca il risultato”.

La Fiorentina è superiore al West Ham?

“Io sono d’accordissimo. Per me la Fiorentina ha anche valori più importanti rispetto al West Ham. Il primo di questi, soprattutto, è il gioco. I viola sanno cosa e quando fare in campo. Gli inglesi hanno un allenatore prettamente difensivo. Gli uomini di Italiano penso che possano tranquillamente vincere. Alcuni giocatori possono mettere in difficoltà i londinesi. In Italia siamo molto più preparati sulla tattica”.

Sarebbe fondamentale ripartire con Italiano la prossima stagione?

“Credo proprio di sì. Ha dimostrato di avere idee e di migliorare i calciatori. Forse deve arrivare a capire che serve anche molta continuità per arrivare ai risultati. Per me Italiano può portare la Fiorentina a grandi livelli. Starà alla società mettergli a disposizione la rosa giusta. Se fossi in lui, poi, non andrei a Napoli. Si tratta di un club che ha vinto uno scudetto e quella piazza, come Roma, è molto complicato. Un altro anno alla viola sarebbe fondamentale per continuare la crescita anche sua”.

