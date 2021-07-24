Sella: "Italiano valore aggiunto della Fiorentina. Gattuso? Persona seria, non so cosa sia successo"

Le parole di Ezio Sella ai microfoni di Radio Sportiva

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare delle vicende relative alla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

GATTUSO "Non so cosa sia successo con Gattuso ma sul fatto che sia una persona seria ci metto la mano sul fuoco".

ITALIANO "Di lui ho solo una bella opinione, poiché è preparato e ha dimostato di saper lavorare anche in casi di difficoltà. Sono sicuro che per la Fiorentina rappresenterà un valore aggunto".

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