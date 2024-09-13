Sella: "Atalanta-Fiorentina? Si penserà più ad attaccare che a difendere. Palladino cerca equilibrio"

L'ex attaccante viola ha analizzato il prossimo impegno di campionato della Fiorentina, dove andrà ad affrontare l'Atalanta di Gasperini

L'ex attaccante viola, Ezio Sella, intervenuto ai microfoni di Tag24, ha commentato il prossimo impegno di campionato della Fiorentina, che affronterà l'Atalanta di Gasperini a Bergamo. Queste le sue dichiarazioni:

"Un match interessante tra due squadre che offrono un buon calcio. La Fiorentina ha fatto un bel mercato, credo che con i nuovi acquisti abbia aumentato il suo potenziale dal punto di vista qualitativo. Sarà una partita dove assisteremo ad un calcio propositivo, dove si penserà più ad attaccare che a difendere. Palladino a Firenze ha cominciato con la difesa a tre, ma adesso vuole tornare a quattro: ancora non ha trovato le misure giuste per un’ottima fase difensiva, credo sia alla ricerca dell’equilibrio. Per quanto riguarda il reparto arretrato, la Fiorentina fa fatica: ora è al lavoro per cercare questo tassello. L’Atalanta ha accusato le vicende relative a Koopmeiners e Lookman, c’è stata destabilizzazione del gruppo da questo punto di vista. Ha pagato questa situazione, anche se credo che la Dea tornerà sui suoi standard.

Se la vicenda Gudmundsson peserà in termini di serenità dell'ambiente? Mi auguro di no. Da fuori non è facile giudicare, ma sono situazioni che qualcosa ti lasciano, specie al giocatore. Gudmundsson fa la differenza, è determinante per questa Fiorentina".

Pradè: “Nico voleva andare, Amrabat ha chiesto di andare alla fine. Gudmundsson rischia poco o nulla”

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