Roma demolita, manita Fiorentina! Kean firma la doppietta. Bove segna il gol dell'ex

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi affronta la Roma di Ivan Juric, viola a +3 attualmente in classifica dai giallorossi.PRIMO TEMPO- Parte forte la Fiorentina nei primi minuti di gioco, la Roma...

La Fiorentina di Raffaele Palladino oggi affronta la Roma di Ivan Juric, viola a +3 attualmente in classifica dai giallorossi.

PRIMO TEMPO- Parte forte la Fiorentina nei primi minuti di gioco, la Roma prova a recuperare palla e a ripartire. All'8' la Fiorentina trova il gol del vantaggio, Bove prende palla, Kean di tacco per Beltran, l'argentino lo vede allargarsi e gli ridà il pallone, Kean davanti a Svilar non sbaglia, diagonale micidiale ed 1-0 viola! All'11' De Gea subito per Adli che imposta trovando molto spazio libero nel centrocampo della Roma, Dodò calcia dalla destra, palla fuori dallo specchio. Al 13' Colpani salta l'uomo e mette un filtrante per Beltran che aspetta il movimento di Kean sul primo palo e gli serve il pallone, bravo il difensore della Roma ad ostacolarlo durante il tiro. Al 15' Bove si avventa su un pallone in area di rigore, Celik colpisce l'ex Roma, Sozza non ha dubbi, calcio di rigore. Il VAR conferma il penalty per i viola. Dal dischetto Beltran firma il 2-0. Al 20' palla di Colpani dentro per Cataldi che va al tiro, palla deviata in corner da Svilar. Al 28' Fiorentina ancora una volta pericolosa con Beltran che si allunga troppo il pallone davanti a Svilar. Al 30' ci prova Dybala, tiro deviato in corner da Ranieri. Al 30' fuori Cristante e Angelino per Koné e Zalewski. Al 39' Koné riapre il match con un lampo dalla distanza bacia il palo e firma il gol. Al 41' azione perfetta della Fiorentina, Bove recupera palla e mette dentro per Kean, doppietta per il 20 viola. Ammonito Mancini per proteste. Al 43' Dybala va al tiro di sinistro, palla debole tra le mani di De Gea. Al 46' Bove si accentra e tenta il tiro, brutta coordinazione e conclusione sballata. Il primo tempo finisce 3-1 in favore dei viola.

SECONDO TEMPO- Nella ripresa Juric sostituisce Mancini con Baldanzi. Al 52' la Fiorentina cala il poker! Al 51' Cataldi dentro per Bove che fa tutto da solo saltando due uomini e insacca il pallone alle spalle di Svilar! Arriva così il gol dell'ex! Al 54' sventagliata per Kean che brucia Ndicka e prende palla, conclusione sventata da Svilar. Al 55' fuori Cataldi nella Fiorentina, al suo posto Richardson. Al 57' ammonito Koné per fallo tattico su Beltran. Al 60' ammonito Hermoso per aver strattonato e gettato a terra Colpani. Al 61' Ranieri ammonito per trattenuta prolungata. Al 62' ottima punizione di Dybala, miracolo di De Gea che si salva con l'aiuto del palo. Al 63' Adli recupera palla e allarga per Gosens che va al tiro il quale viene deviato in corner. Al 65' seconda ammonizione per Hermoso, Roma che rimane in 10 uomini. Al 66' doppio cambio per la Fiorentina, fuori Bove e Beltran, dentro Sottil e Kouamé. Nella Roma fuori Dybala, dentro Hummels. Al 70' si accende Sottil con un gran tiro a giro, bella risposta di Svilar che mette palla in corner. Al 71' manita della Fiorentina, autogol di Hummels sul tiro in porta di Kouamé. Al 72' si lancia Sottil, mette palla dentro, deviazione in corner. Al 73' Colpani tenta la conclusione di controbalzo, palla che finisce fuori. Al 73' fuori Kean che viene ammonito e Adli, al suo posto Quarta e Ikoné. Al 78' Sottil recupera un'ottima palla si lancia in profondità e aspetta l'arrivo di Gosens in area, il tedesco calcia ma Svilar risponde presente. All'80' Sottil prova a battere Svilar che chiude, sulla ribattuta conclusione alta di Richardson. All'81' a Comuzzo resta la gamba sotto, spavento per il difensore viola. Sospiro di sollievo in casa Fiorentina. All'85' Sottil taglia il campo e fa tutto da solo arriva dentro l'area e calcia, palla fuori dallo specchio della porta.

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