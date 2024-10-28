Caos Roma, Juric toglie Mancini che resta negli spogliatoi, lui si giustifica con i tifosi: "Anno scorso uguale"

Aria pesantissima in casa Roma dopo l'umiliazione subita la Franchi contro la Fiorentina. Lo spogliatoio giallorosso è una polveriera

La Fiorentina umilia la Roma e l'ambiente giallorosso è sempre più nel caos. Si parla in queste ore di un vero e proprio scontro nello spogliatoio del Franchi all'intervallo del match di ieri tra Mancini e Juric che ha sostituito il difensore dopo la prima frazione di gioco. Il calciatore non è poi tornato in panchina per vedere la fine della partita creando un altro caso in casa Roma; è stato lo stesso Mancini a giustificare il suo comportamento con i tifosi presenti fuori da Trigoria rispondendo con un: "Anno scorso ho fatto lo stesso".

ARRIVA LA DECISIONE IN VISTA DI GIOVEDI': TRASFERTA VIETATA A GENOVA PER I TIFOSI VIOLA

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