La Fiorentina fa di tutto per recuperare Thereau. In mattinata il provino per valutarlo: si scalda Gil Dias...

Tengono con il fiato sospeso, in casa viola, le condizioni di Cyril Thereau. In settimana ha lavorato a buoni ritmi per recuperare dall’infortunio, alternando fasi di riscaldamento con i compagni e la...

Tengono con il fiato sospeso, in casa viola, le condizioni di Cyril Thereau. In settimana ha lavorato a buoni ritmi per recuperare dall’infortunio, alternando fasi di riscaldamento con i compagni e lavoro personalizzato con lo staff di Pioli. Stamani, Thereau si sottoporrà ad un provino per testarne l’effettivo recupero: se lo passa la maglia da titolare è sua, ma se non dovesse farcela la casella alla destra di Simeone sarebbe destinata a Gil Dias. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.