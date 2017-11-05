La Gazzetta ricorda: Corvino-Di Francesco e quell'incontro clandestino a Firenze. Come sono andate le cose...

L'edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport oggi ritorna sul possibile approdo in viola di Eusebio Di Francesco la scorsa estate, quando il tecnico andò a casa di Corvino: era il giorno de...

L'edizione di questa mattina de La Gazzetta dello Sport oggi ritorna sul possibile approdo in viola di Eusebio Di Francesco la scorsa estate, quando il tecnico andò a casa di Corvino: era il giorno della Panchina d’oro, a Coverciano, e quello con il dg viola fu un vero e proprio incontro semiclandestino. Si parlò di campagna acquisti, di schema tattico. Si parlò di progetti. Presenti e futuri. Sembrava fatta, ma ancora una volta la Fiorentina non è andata dritta al bersaglio.