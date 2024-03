Pradè: “Delusione enorme, non ci gira nulla a favore. L’episodio su Mancini non lo commento”

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha commentato la prestazione della Fiorentina ed ha analizzato i problemi che sono emersi anche questa sera contro la Roma. Le sue parole sul canale ufficiale del club:

“Questa è una delusione enorme, sono botte allo stomaco, un pugno. Non riesco a decifrarlo, abbiamo fatto una partita incredibile contro una squadra con una forma strepitosa, dopo l’Inter ha fatto meglio negli ultimi due mesi. A fine primo tempo 1 gol solo era il minimo, poi ti aspetti un reazione che è normale. Veramente un peccato. Abbiamo fatto le prime due partite, prima col Parma e poi col Bologna dove ne abbiamo fatto 5 su 5, tutti determinanti. Oggi ci ritroviamo con un rammarico incredibile, con una situazione in classifica che poteva essere diversa. Così sembra che tu non abbia fatto nulla. L’episodio su Mancini non lo commento. Sarebbe stata un’altra partita con l’espulsione. Non ci gira nulla a favore”.

