PAGELLE FIORENTINA: BIRAGHI LETALE, RANIERI TOP, SOTTIL DEVASTANTE, MANDRAGORA MVP

Terracciano 6 Non compie nemmeno una parata e sui gol subiti non può nulla. Bravo nella gestione della palla quando viene chiamato in causa (spesso)

Kayode 6,5 Fisicamente è insuperabile, non perde duelli e sa gestire la palla quando è in possesso. Pronto a raddoppiare e non lascia metri

Milenkovic 7 Non perde nessun duello, che sia su palla alta che sia su palla a terra. I suoi avversari sono fortissimi, sia Lukaku che che Dybala ma il serbo è in giornata di grazia

Ranieri 7 Segna un gol prezioso. La sua partita in fase difensiva è di grande attenzione, anche quando è in possesso di palla è sempre lucido e mai frettoloso

Biraghi 5 Gioca un ottimo primo tempo, è bravo in entrambe le fasi. Sbaglia sul gol della Roma dove si fa attrarre dalla palla e non segue l’avversario che aveva fatto un passo indietro. Suo il cross che porta al gol di Mandragora. Sbaglia il rigore della vittoria ed ha sulla coscienza la vittoria

Maxime Lopez 6 Nei primi minuti è troppo timido, cresce con il passare dei minuti e gioca diversi palloni in verticale coraggiosi. Si perde centralmente Dybala nell’azione che porta al gol dell’1-1 giallorosso

Mandragora 7 Gara sontuosa. Segna nel momento peggiore della Fiorentina dove sceglie la praticità alla bellezza, combatte nel mezzo, chiude le linee di passaggio ed è utile nella manovra d’attacco. Una bella conferma dopo Budapest

Bonaventura 7 Linfa vitale. Gioca una gara totale, bravo in difesa quando deve gestire, coprire e far ragionare. Fosforo, da una sua giocata arriva l’imbucata di Belotti per il rigore, alza il ritmo delle azioni offensive ogni qual volta ne abbia possibilità

Nico Gonzalez 6,5 Suo l’assist per Ranieri, l’argentino la tocca il tanto che basta per Ranieri che segna. Con la sua velocità e i suoi dribbling mette in difficoltà costante il suo diretto marcatore. Esce per infortunio alla fine del primo tempo

Sottil 7 Il primo tempo è da 8 in pagella. Non lo prendono mai e lui è semplicemente devastante. Nel secondo tempo si piace troppo e si perde qualche volta. Proprio questo è dove deve crescere, nella continuità. Esce stremato, ha dato tutto ed è stato quasi perfetto

Belotti 6,5 Si procura il rigore, lotta come un leone su ogni palla. In teoria avrebbe fatto prendere anche il secondo giallo a Mancini ma Massa sbaglia clamorosamente aiutando la Roma. Nel primo tempo va vicino al gol in un paio di occasioni e dalle sue spizzate di testa determina diverse azioni d’attacco

Ikonè 5 Entra all’inizio del secondo tempo ma non si vede mai. Sembra avulso dalla partita, non coinvolto

INSULTI RAZZISTI A DUMFRIES A BOLOGNA