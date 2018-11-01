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(VIDEO): Fiorentina-Roma storia di allenatori bigami ed anche di... Gerson

Come di consueto, Il Museo Fiorentina nel servizio a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel.tv, ci avvicinano alla sfida contro la Roma in programma sabato alle 18.00. La storia raccont...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2018 19:02
(VIDEO): Fiorentina-Roma storia di allenatori bigami ed anche di... Gerson - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Gerson
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Come di consueto, Il Museo Fiorentina nel servizio a cura di Stefano Borgi con le immagini di Violachannel.tv, ci avvicinano alla sfida contro la Roma in programma sabato alle 18.00. La storia racconta di ben 13 allenatori che si sono incrociati sulle panchine di entrambe le società e parando di calciatori, l’indiziato speciale è Gerson...

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