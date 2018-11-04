Aquilani: "Pari giusto, i viola pericolosi solo in contropiede. Rigore alquanto generoso.."

L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma Alberto Aquilani, ha detto la sua dopo l'uno a uno del Franchi: "Ho visto due buone squadre, la Roma ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma è andata sotto...

L'ex centrocampista di Fiorentina e Roma Alberto Aquilani, ha detto la sua dopo l'uno a uno del Franchi: "Ho visto due buone squadre, la Roma ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma è andata sotto a causa di un rigore alquanto generoso. La Fiorentina l'ha aspettata tutta la partita, ha provato a giocare di rimessa,soprattutto sfruttando Chiesa con il quale ha rischiato anche di raddoppiare. Penso che il risultato sia giusto, perché la Roma non poteva tornare a casa senza punti visto che ha fatto la partita cercando di creare gioco. I viola li aspettavano ma erano pericolosi in contropiede. Classifica? Spero che i tifosi della Roma non la guardino, è un momento delicato, devono avere pazienza e aspettare la conquista di altri punti.

Fonte: Skysport