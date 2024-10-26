D'Agostino: "Beltran è il guerriero che vorrei sempre in rosa. La Roma? è solamente una buona squadra"

Gaetano D'Agostino ex calciatore di Fiorentina e Roma, oggi è intervenuto nella trasmissione radiofonica Pentasport su Radio Bruno, per parlare della partita di domenica sera e per analizzare vari asp...

Gaetano D'Agostino ex calciatore di Fiorentina e Roma, oggi è intervenuto nella trasmissione radiofonica Pentasport su Radio Bruno, per parlare della partita di domenica sera e per analizzare vari aspetti del calcio moderno a 360 gradi.

Gaetano tu che nel campo ci sei stato e continui a starci, che idea ti sei fatto del rinvio Bologna Milan?: "Si ho letto un pò di notizie. Ci sono delle cose che mi lasciano un pò perplesso, altre su cui invece posso dar ragione. Il dato preoccupante è che tu devi recuperare una partita tra 5-6 mesi, visto che il calendario congestionato non permette di giocarla a breve. Pensando a questo ultimo aspetto, c'è anche da segnalare un dato allarmante inerente alla "rottura delle ginocchia" dovuto dai tanti impegni e i pochi allenamenti effettuati: solamente a livello articolare, il 10% di giocatori presenti in Serie A si rompe il ginocchio, inteso come legamenti, tendini e menisco, quando giocavo io la percentuale era del 3%.

Arriviamo alla partita di domani contro la Roma. Aria più distesa a Firenze, discorso inverso a Trigoria. Cosa ne pensi della sfida di domenica?: "Penso che la Roma sia una squadra buona, non una squadra forte. Nella capitale si parla tanto del momento no della formazione giallorossa e si respira un'aria di paura. In Europa League, con la Dinamo Kiev, che ha giocato con tantissime riserve, ha vinto di misura grazie al rigore procurato da Baldanzi, senza però mai creare una vera e propria occasione da gol. Credo che la viola sia favorita e abbia tutto da perdere. La Roma non ha Messi o Vinicius; ha giocatori bravi ma incostanti. La Fiorentina non ha individualità di spicco, ma è una squadra equilibrata e ben strutturata. In porta ha un fenomeno come De Gea che dà sicurezza e fiducia al pacchetto difensivo".

Cosa ne pensi di Beltran? Sta deludendo un pò le aspettative?: "Da allenatore l'argentino è un giocatore che vorrei sempre in rosa. E' un giocatore generoso, che gioca per la squadra, che va in pressione su tutti. Per me è una seconda punta che in fase realizzativa fatica, ma questo è dovuto anche al suo dispendio di energia durante la gara. Io uno come lui lo terrei sempre".