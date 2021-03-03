PAGELLE VIOLA: DRAGOWSKI SERATA NO, MALE LA DIFESA. SI SALVANO VLAHOVIC E RIBERY

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara contro la Roma

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita interna contro la Roma:

DRAGOWSKI: 4.5, non copre colpevolmente il palo sul gol della Roma, bene nella sua opposizione al 65’ su Mayoral. Sul 1-2 giallorosso non esce.

MILENKOVIC: 5, contiene bene Borja Mayoral. Ma tiene colpevolmente in gioco la linea offensiva della Roma per il gol decisivo.

PEZZELLA: 5, normale amministrazione. Continua a non dare solidità continuativa alla difesa. Si vede solo a sprazzi. Sul gol si fa anticipare da Diawara.

QUARTA: 5, si fa bruciare da Spinazzola sull’occasione del gol. Meglio in proiezione offensiva.

VENUTI: 4.5, soffre molto Spinazzola che lo salta spesso senza troppi problemi.

AMRABAT: 5.5, da interno gioca meglio, molto lavoro oscuro, ma non basta.

PULGAR: 6, fa intravedere qualche buona trama. (Dal 78’ CACERES: s.v.).

CASTROVILLI: 5.5, non da niente fino al momento della sostituzione. (Dal 51’ KOKORIN: 4.5, monopasso).

IGOR: 6, gioca largo a sinistra nei 5 di centrocampo e finché è un campo non sfigura. (Dal 41’ BIRAGHI: 5.5, è suo il cross che porta al pareggio, non accorcia su Karsdorp).

RIBERY: 6.5, nel primo tempo è quello che mette più in crisi la difesa giallorossa. Al 51’ non riesce a trovare spazio per la conclusione, è lui che da il “la” al contropiede per l’1-1. Non trova la porta al 66’ su un ottimo contropiede. Contrariato al momento della sostituzione. (Dal 78’ BORJA VALERO: s.v. Vanifica un buon contropiede all’85’).

VLAHOVIC: 6.5, scalda le mani a Pau Lopez al 27’, buono il cross al 51’ per Ribery che non riesce a trovare il varco giusto, scenario che si ripete al 66’. Si vede negare il gol all’81’ con Pau Lopez che vola sul palo lungo. Crescita.

PRANDELLI: 5, la squadra nel complesso è ben messa in campo e non mostra le molte lacune che ha in fase di costruzione. Crescita per Vlahovic e Ribery seppur la scelta di Venuti su Spinazzola gridi vendetta, forse meglio puntare su Malcuit dal primo minuto. La squadra si scioglie nel finale come con l’Udinese, ed è un dato terribile.

Articolo a cura di Gabriele Caldieron

Calvarese “grazia” Mancini per una brutta gomitata su Ribery. Solo ammonizione per il giallorosso

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