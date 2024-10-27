Bucchioni: "Questa è la formazione che dà maggiori garanzie. La Fiorentina ha trovato solidità in difesa"

La Roma? Io non ho ancora capito come gioca la Roma perchè ha cambiato tanto e non ha un'identità. Dal punto di vista dell'organico però è più forte della Fiorentina"

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2024 20:01

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