Bucchioni: "Questa è la formazione che dà maggiori garanzie. La Fiorentina ha trovato solidità in difesa"
La Roma? Io non ho ancora capito come gioca la Roma perchè ha cambiato tanto e non ha un'identità. Dal punto di vista dell'organico però è più forte della Fiorentina"
Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le scelte di formazione del tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino. Queste le sue parole:
"L'unico punto interrogativo era Kean perchè è dalla partita con il Milan che Palladino ha trovato la migliore formazione. Quando ha trovato l'identità mettendo il centrocampista in più e con questo gioco questa è la formazione base. La Fiorentina che mi aspettavo e che dà maggiori garanzie e può fare una bella partita con la Roma perchè ha trovato solidità anche difensivamente."
LA FORMAZIONE DELLA FIORENTINA CONTRO LA ROMA
https://www.labaroviola.com/formazione-fiorentina-kean-titolare-beltran-e-colpani-ci-sono-dietro-comuzzo/274236/