FORMAZIONE FIORENTINA: KEAN TITOLARE, BELTRAN E COLPANI CI SONO. DIETRO COMUZZO
La formazione ufficiale della Fiorentina per la partita contro la Roma, calcio di inizio allo stadio Franchi alle 20.45
A cura di Redazione Labaroviola
27 ottobre 2024 19:41
Fiorentina di scena allo stadio Franchi per la sfida delle 20.45 contro la Roma, Raffaele Palladino deve fare a meno di Gudmundsson, Pongracic, Moreno e Mandragora, fuori per infortunio. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina:
De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Cataldi, Adli, Bove, Colpani, Beltran, Kean
SI VA VERSO IL DIVIETO DI TRASFERTA A GENOVA PER I TIFOSI DELLA FIORENTINA RESIDENTI IN TOSCANA, LE MOTIVAZIONI
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