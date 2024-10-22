Da Roma, Dybala si allena a parte ma non è infortunato. Con la Fiorentina sarà a disposizione
Si avvicina il match di domenica tra Fiorentina e Roma. Dybala non lavora in gruppo ed è in dubbio? No, la Roma lo gestisce
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2024 19:18
Roma al lavoro in vista della sfida di Europa League contro la Dynamo Kiev. La notizia di giornata riguarda Paulo Dybala: oggi l'argentino ha svolto una seduta di allenamento individuale. Nessun allarme, segnala infatti vocegiallorossa che si tratta di una scelta concordata. Dybala è stato quindi gestito al fine di averlo pronto a scendere in campo giovedì sera. Lo riporta SOS Fanta.
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